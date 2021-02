O alerta para o incêndio foi dado por volta das 14h15, tendo levado ao local cinco operacionais e uma viatura dos Bombeiros de Oliveira do Bairro.

Oliveira do Bairro

Um carro ficou completamente destruido pelas chamas num acampamento cigano de Oliveira do Bairro, na tarde desta quarta-feira.

A GNR de Oliveira do Bairro também esteve no local. Não há feridos e desconhecem-se as razões que provocaram o incêndio na viatura.