Covid-19: Menos casos ativos mas mais mortes nos últimos quatro dias

Situação alivia na Bairrada. O pior indicador é o número de mortes, com o registo de 32 óbitos associados à pandemia só nos últimos quatro dias.

Continuam em queda os casos ativos Covid-19 nos municípios da Bairrada. Para além da redução dos números da infeção ativa há um abrandamento claro, nos últimos dias, no número de novas infeções.

No entanto, está a aumentar o número de mortes, com a Bairrada a registar 32 óbitos associados à pandemia só nos últimos quatro dias.

O concelho de Águeda, segundo os dados do ACeS do Baixo Vouga de terça-feira, dia 9, tem agora 285 casos ativos (menos 111 em relação a sexta-feira). Águeda conta com um total de 3051 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 41), entretanto recuperaram 2715 (mais 138) e há 51 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais 14 nos últimos quatro dias).

Anadia tem 196 casos ativos (menos 84 em relação a sexta-feira). O concelho regista 1855 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 26 desde sexta-feira). Anadia passa a ter 41 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (mais 7 nos últimos quatro dias). Recuperaram 1618 doentes (mais 205 desde sexta-feira).

Oliveira do Bairro tem agora 174 casos ativos (menos 72 nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1411 casos de infeção (mais 20 desde terça-feira). Recuperaram da doença 1212 pessoas (mais 84). Há 25 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais oito nos últimos quatro dias).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 90 (menos 35 em relação a sexta-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 1016 casos confirmados no concelho (mais 10). Recuperaram da doença 915 pessoas (mais 44). Vagos regista 11 mortes desde o início da pandemia (mais uma desde sexta-feira).

Na Mealhada a situação é inversa em relação ao resto da região, já quem nos últimos registos do ACeS do Baixo Mondego, também desta terça-feira, há o registo de 854 casos ativos (mais 41), para um total acumulado desde o início da pandemia de 1539 casos de infeção (mais 42). Estão recuperados 649 doentes. A Mealhada tem 36 óbitos a lamentar desde o início da pandemia (mais um nos últimos dias).

Em Cantanhede ontem eram 1172 os casos ativos. Já recuperaram da doença 1148. Desde o início da pandemia há o registo de 2366 casos acumulados , num concelho onde o total de óbitos chega aos 46 (mais um nos últimos dias).