Covid-19: Número de casos ativos começa a descer na Bairrada

A maior parte dos municípios da Bairrada registou um abrandamento no número de casos ativos desde a passada sexta-feira. Só Cantanhede e Mealhada é que contrariam esta tendência.

No entanto, os últimos quatro dias ficam marcados pelo registo de mais 19 óbitos associados à Covid-19 em toda a Bairrada, numa região que desde o início da pandemia acumula 155 mortes ligadas aos efeitos da pandemia.

O concelho de Águeda, segundo os dados do ACeS do Baixo Vouga desta terça-feira, tem agora 517 casos ativos (menos 165 em relação a sexta-feira). Águeda conta com um total de 2963 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 94), entretanto recuperaram 2412 (mais 255) e há 34 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais 4 nos últimos quatro dias).

Anadia tem 345 casos ativos (menos 61 em relação a sexta-feira). O concelho regista 1788 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 93 desde sexta-feira). Anadia passa a ter 30 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (mais 2 nos últimos quatro dias). Recuperaram 1413 doentes (mais 152 desde dexta-feira).

Oliveira do Bairro tem agora 301 casos ativos (menos 65 nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1349 casos de infeção (mais 59 desde sexta-feira). Recuperaram da doença 1033 pessoas (mais 34). Há 15 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais cinco nos últimos quatro dias).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 153 (menos 26 em relação a sexta-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 984 casos confirmados no concelho (mais 45). Recuperaram da doença 822 pessoas (mais 71). Vagos regista 9 mortes desde o início da pandemia.

Para a Mealhada, nos registos do ACeS do Baixo Mondego, refrentes a 1 de fevereiro, há o registo de 782 casos ativos (mais 84), para um total acumulado desde o início da pandemia de 1449 casos de infeção (mais 93). Estão recuperados 645 doentes (mais 9). A Mealhada tem 22 óbitos a lamentar desde o início da pandemia.

Em Cantanhede, há 995 casos ativos (mais 133). Já recuperaram da doença 1191 (mais 65) e desde o início da pandemia há o registo de 2231 casos acumulados (mais 206 nos últmos quatro dias), num concelho onde o total de óbitos chega aos 45 (mais 8 nos últimos dias).