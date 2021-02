Covid-19: Número de casos ativos continua a baixar na Bairrada

Indo de encontro à tendência nacional, o número de casos ativos de Covid-19 na região da Bairrada continua a baixar. Os dados desta sexta-feira revelam um número total de 1493 casos ativos (menos 106 do que na terça-feira), nos concelhos de Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro, Vagos e Mealhada. Já o número de óbitos aumentou – mais 20 mortos em três dias.

Mealhada é mesmo o único concelho onde o número de casos ativos de Covid-19 aumentou, de terça para sexta-feira, de 854 para 866. O número de óbitos neste concelho subiu de 36 para 40. Desde o início da pandemia, confirmaram-se 1563 casos positivos; destes, 657 já recuperaram.

Segundo os dados do ACeS do Baixo Vouga de ontem, sexta-feira, dia 12, o concelho de Águeda registava 216 casos ativos (menos 69 em relação a terça-feira). Águeda conta com um total de 3074 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 23 em relação a terça-feira), entretanto recuperaram 2806 (mais 91) e há 52 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais 1 nos últimos três dias).

Anadia tem 176 casos ativos (menos 20 em relação a terça-feira). O concelho regista 1874 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 19 desde terça-feira). Anadia passa a ter 45 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (mais 4 nos últimos três dias). Recuperaram 1653 doentes (mais 35 desde terça-feira).

O concelho de Oliveira do Bairro tem neste momento 161 casos ativos (menos 13 nos últimos três dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1437 casos de infeção (mais 26 desde terça-feira). Recuperaram da doença 1251 pessoas (mais 39). Há 25 mortes a lamentar desde o início da pandemia (o número de mortes por Covid-19 não sofreu alteração nos últimos dias).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 74 (menos 16 em relação a terça-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 1028 casos confirmados no concelho (mais 12). Recuperaram da doença 943 pessoas (mais 28). Vagos regista 11 mortes desde o início da pandemia (mantém-se o número de mortos desde terça-feira).

Em Cantanhede, a última atualização de que temos conhecimento data de terça-feira, dia 9 de fevereiro. Nesse dia, eram 1172 os casos ativos. Já tinham recuperado da doença 1148 pessoas. Desde o início da pandemia havia, na terça-feira, o registo de 2366 casos acumulados, num concelho onde o total de óbitos chega aos 46.