Homem de 26 anos detido em Vagos por tráfico de droga

Um indivíduo, de 26 anos, foi detido pela GNR de Vagos, ontem, dia 15 de fevereiro, em flagrante, por tráfico de estupefacientes na freguesia de Gafanha da Boa Hora, no concelho de Vagos.

“A detenção aconteceu no decorrer de uma ação de patrulhamento quando os militares da Guarda fiscalizaram o condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito”, avança aquela força policial em nota de imprensa.

No decorrer das diligências policiais foram apreendidas 284 doses de haxixe; um telemóvel, diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente; uma balança de precisão e 435 euros em numerário.

De acordo com a GNR, o detido foi constituído arguido e será presente hoje, dia 16 de fevereiro, ao Tribunal Judicial de Vagos, para aplicação das medidas de coação.