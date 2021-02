Dois detidos por tráfico de droga em Anadia

Dois homens de 46 e 57 anos foram detidos ontem, dia 24, por tráfico de estupefacientes, em Anadia.

No âmbito de uma investigação de tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de um ano, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia da Guarda deram cumprimento a dois mandados de detenção e a três mandados de busca domiciliária nos concelhos de Anadia, Aveiro e Cantanhede.

Esta ação culminou com a apreensão de 40 doses de haxixe; 880 euros em numerário; cinco telemóveis; dois veículos; e material de corte e acondicionamento de estupefacientes.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e serão presentes hoje, dia 25 de fevereiro, ao Tribunal Judicial de Anadia.

A ação contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Anadia, do Destacamento de Trânsito de Aveiro e de um binómio de deteção de estupefacientes do Destacamento de Intervenção de Aveiro.