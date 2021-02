Este fim de semana há concertos a partir dos Paços do Concelho de Cantanhede

Começa esta sexta-feira, 26 de fevereiro, o ciclo de concertos 30 Minutos de Música, iniciativa do Município de Cantanhede que visa apoiar os artistas do concelho face às dificuldades decorrentes da situação pandémica causada pela COVID-19. Esta será também uma oportunidade para reafirmar a qualidade artística e a expressão musical eclética do concelho, com a mostra do trabalho dos músicos através da transmissão em live streaming, no facebook da autarquia, a partir do salão nobre da Câmara Municipal.

Para este ciclo, foram convidados 12 compositores, cantores ou grupos locais de géneros diversificados, os quais vão atuar às sextas-feiras, sábados e alguns domingos dos próximos fins de semana. Os concertos, de cantanhedenses com carreira musical reconhecida, terão na generalidade um caráter intimista.

O primeiro espetáculo é já hoje, dia 26 de fevereiro, às 21h30, com JPCavadas, compositor guitarrista e cantor de Cantanhede que vai apresentar temas inéditos e outros reunidos em “Relaxe”, álbum de originais em formato acústico, todos cantados em português. A acompanhá-lo estarão Paulo Carvalho, no baixo, e Vasco Faim, na percussão.

JPCavadas é autor de uma sonoridade distintiva que tem vindo a merecer crescente atenção da crítica e do público, tendo iniciado a sua carreira a solo depois de um percurso que incluiu a participação, como músico e autor de músicas e letras, em projetos como Os Sacerdotes da Alquimia e Nefelibatas. Em janeiro deste ano, foi distinguido com um primeiro prémio no Certame Internacional de Composição de Canções “La Brújula del Canto”, em Espanha.

“The Hangover Band” atua no sábado

No sábado, dia 27 de fevereiro, também às 21h30, será a vez de atuar o grupo “The Hangover Band”, constituído por cinco jovens do concelho – Rafa, David, João, Vasco e Tomás –, cujo repertório reflete a influência de várias gerações do rock do panorama internacional e alguns artistas e bandas nacionais.

“The Hangover Band” surgiu em 2013, após uma noite de Expofacic, em que os elementos do grupo, fãs de blues, rock e funk se sentiram impelidos a interpretar “covers” de grandes sucessos a partir dos anos de 1960.

O nome da banda foi ficando no ouvido e até se constituiu um grupo de fãs que a acompanham nas atuações em Portugal e Espanha.