Filipa Pato eleita Enóloga do Ano pela Revista de Vinhos

Filipa Pato foi eleita pela Revista de Vinhos a “Enóloga do Ano”.



“Os Melhores do Ano 2020”, atribuídos pela Revista de Vinhos foram conhecidos na noite do passado dia 4 de fevereiro, num evento online daquela conceituada publicação.

As restrições impostas pela pandemia obrigaram a que também esta 24.ª edição de “Os Melhores do Ano 2020” assumisse um formato bem diferente do habitual.



O tradicional jantar de gala anual deu, este ano, lugar a uma emissão divulgada na noite de ontem nas várias redes sociais da Revista de Vinhos.

