Jackson Goldstone assina pela Miranda Factory Team

Ainda numa fase onde o regresso da competição é uma incerteza, a formação UCI Miranda Factory Team acaba de contratar a jovem promessa canadiana – Jackson Goldstone. Depois dos títulos mundiais em 2020 no segmento E-Bike e as brilhantes prestações também no Downhill, esta contratação será sem dúvida uma mais-valia para a equipa portuguesa.

Apesar de bastante jovem – apenas 16 anos, Goldstone conta já com vitórias em vários “palcos” bem conhecidos no panorama mundial. Destaque para as conquistas no IXS Rookies World Championship, Crankworx ou mesmo Sea Otter Classic.

João Miranda, responsável máximo desta formação, comentou: “Vamos continuar a apostar forte no segmento E-Bike defendendo desta forma o título mundial. No downhill iremos contar com uma equipa jovem, com muita motivação e capaz de lutar pelas vitórias em todas as provas. Os melhores estão connosco e é nisso que nos iremos focar.”

Desta forma, o promissor atleta irá fazer a sua estreia este ano na Taça do Mundo de Downhill – categoria júnior, com as cores da equipa portuguesa.

“Estou bastante satisfeito com esta entrada para a Miranda Factory Team, no meu primeiro ano na Taça do Mundo. É uma equipa bastante completa e com excelentes atletas. Estive três anos no IXS com o Nuno Reis e temos uma excelente relação. Vamos puxar um pelo outro e os resultados irão aparecer”, referiu Jackson Goldstone.

A ronda inaugural da Taça do Mundo de Downhill 2021 está agendada para 24 e 25 de abril em Maribor – Eslovénia.