Nacional de Ciclocrosse disputa-se em redor do Velódromo e da pista de BMX

Serão tomadas todas as medidas de segurança sanitária, incluindo a limitação da equipa técnica de cada equipa a um máximo de duas pessoas. O público não terá acesso ao circuito da competição.

Os corredores vão lutar pelos primeiros títulos de 2021 num circuito desenhado em redor do Velódromo Nacional e da Pista Olímpica de BMX, em Sangalhos. Cumprindo as determinações do estado de emergência, apenas poderão participar ciclistas da categoria absoluta UCI, nos setores masculino e feminino.

Estão já inscritos mais de 30 atletas, em representação de 12 equipas. Estarão presentes coletivos de todo o país, entre os quais as formações profissionais Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport e Tavfer-Measindot-Mortágua.

Entre os homens, a lista de inscritos provisória permite antever algum favoritismo de Mário Costa e Vítor Santos (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde), Ricardo Marinheiro (Clube BTT Matosinhos), Miguel Salgueiro (LA Alumínios-LA Sport) e Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO). No entanto, tratando-se de um início de época sem competições prévias, as surpresas podem sempre apimentar a luta pelo pódio.

O mesmo fator surpresa pode ter um papel importante na corrida feminina, que tem em Rafaela Ramalho (Clube BTT Matosinhos), Joana Monteiro e Marta Branco (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) os principais nomes numa lista de inscritos que poderá ainda ser alargada até às 24h de quarta-feira.

As corridas vão realizar-se na manhã de domingo. As femininas partem às 10h e os masculinos às 11h15.