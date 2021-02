Recreio de Águeda perde frente ao Sporting de Espinho

De regresso à competição depois de resolvidos os casos positivos de Covid-19 no plantel, o Recreio de Águeda perdeu na deslocação a Ovar para medir forças com o Sporting de Espinho, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal.

O Sporting de Espinho entrou melhor no jogo, valendo aos Galos Rodrigo Moura que, aos 18 minutos, com uma defesa por instinto a remate de Nakedi, já dentro da pequena área, negou o golo aos espinhenses. O guarda-redes do Águeda voltou a negar o golo aos locais ao defender um remate de Betinho.

Só nos últimos minutos da primeira parte é que o Águeda sacudiu a pressão, com Lenno, após livre de Ruizinho, a ver a bola ser desviada para canto.

Ao intervalo, Zé Nando fez duas substituições e o Águeda equilibrou a partida, mas essa tendência esfumou-se dez minutos depois. O Espinho voltou a assumir as coordenadas do jogo e, aos 79 minutos, após livre lateral de Diogo Valente, bola na área e Nuno Santos impediu Né de chegar à bola, com o árbitro a assinalar pontapé de penalty. O experiente Diogo Valente não falhou para colocar a sua equipa na frente do marcador.

A perder, o Águeda, nunca foi capaz de contrariar o domínio dos locais. Aos 87 minutos, Sibu esteve perto do empate, muito pouco para uma equipa a precisar de pontos.