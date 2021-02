O novo técnico do Águeda faz a sua estreia no banco amanhã, na receção ao Lourosa, em jogo da 16.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal.

Após a demissão de Zé Nando, a direção do Recreio de Águeda não perdeu tempo e escolheu Tonau para o que resta da temporada, onde os Galos, neste momento, estão em zona de descida de divisão.

O novo homem do leme, de 53 anos, começou a presente época no Tirsense, onde realizou 8 jogos, ele que foi o responsável pela subida do clube de Santo Tirso no regresso ao Campeonato de Portugal.