Vacinação Covid-19: Agentes funerários querem estar na linha da frente

Os agentes funerários da Bairrada estão em sintonia com o setor, querem a vacina, muito mais agora quando a DGS admite a abertura das urnas nos cemitérios.

Os profissionais do setor funerário defendem que deveriam estar nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, alegando estar diariamente em locais e situações de risco e para evitar o contágio e consequente encerramento deste serviço essencial, numa altura em que aumentam as solicitações.

Os agentes funerários da Bairrada estão em sintonia com o setor, querem a vacina, muito mais quando as novas normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) para funerais admitem agora a abertura das urnas nos cemitérios.

O grito de alerta lançado pelas associações do setor aponta que, para além do risco a que estão sujeitos os profissionais, está também em causa a continuidade da oferta funerária do país, tendo em conta que 99% das 1.300 agências funerárias são pequenas e médias empresas familiares.

