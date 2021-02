Veja se vai ser vacinado na fase 1. Simulador já está online

Já está acessível o simulador online para que possa verificar se está integrado na primeira fase da vacinação.

Se tem mais de 50 anos, veja aqui se pode ser já vacinado. Os idosos com mais de 80 anos podem ter acesso às listas, de forma a compreender se estão automaticamente inscritos ou se há alguma irregularidade.

Nesta ferramenta é necessário que coloque o número do SNS, o nome completo e a data de nascimento. É ainda possível corrigir a falta de inclusão, caso a pessoa saiba que reúne os critérios necessários para ser vacinada na primeira fase.

Na primeira fase de vacinação, serão contempladas as pessoas com idades a partir dos 80 anos e pessoas com mais de 50 anos e com comorbilidades (insuficiência cardíaca, insuficiências renais graves, doença coronária e doença pulmonar obstrutiva crónica, doença respiratória crónica sob suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração) que agravam o risco associado à Covid-19.