45 equipas vão a jogo na Prova Final da AFA

A Direção da Associação de Futebol de Aveiro, face ao contexto da pandemia que se vive no país, decidiu reformular os campeonatos distritais. Se lugar a despromoções, aquele organismo criou uma Prova Final, de acesso facultativo. Dos 68 clubes que iniciaram a época, inscreveram-se 45. No principal escalão, o Oliveira do Bairro (na foto) vai participar.

15 clubes no Campeonato SABSEG, 14 na 1.ª Divisão e 16 na 2.ª Divisão Distrital vão a jogo na Prova Final criada pela Associação de Futebol de Aveiro (AFA) para definir as equipas promovidas em cada escalão, bem como as duas que irão disputar a próxima edição da Taça de Portugal. Dos 68 clubes inscritos, no início da temporada, nas competições seniores de futebol da AFA, 45 decidiram voltar a jogar esta época.

Campeonato SABSEG: Oliveira do Bairro, Fermentelos, Pampilhosa, Gafanha, Alba, Avanca, Estarreja, Bustelo, União de Lamas, Canedo, Cesarense, Alvarenga, Ovarense, São Vicente Pereira e Esmoriz.

1.ª Divisão: Bustos, Antes, Geração RD, Nogueira da Regedoura, Florgrade, Arrifanense, Lobão, Lourosa B, ACRD Mosteirô, Macieirense, Mansores, Válega, Valecambrense e Pinheirense.

2.ª Divisão: Aguinense, Famalicão, VN Monsarros, Luso, Carqueijo, Vaguense, Santo André, Sanguedo, Milheiroense, Tarei, Relâmpago Nogueirense, Macieira de Cambra, S. Martinho, Rocas do Vouga, Vila Viçosa e Beira-Vouga.

Os clubes arrancam com metade dos pontos obtidos até à paragem dos campeonatos a 22 de novembro de 2020, número que será corrigido com o coeficiente obtido pelo número de pontos e jogos realizados. Os clubes terão um período extra para inscrição e transferência de jogadores, mas a data só será anunciada após o estado de emergência e depois de conhecido o plano de desconfinamento. As competições devem arrancar entre os meses de abril e maio, devendo estender-se por um prazo máximo de nove semanas, sempre dependente da evolução da pandemia de Covid-19 no país.

FOTO: OBSC