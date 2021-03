AFA prolonga suspensão da atividade até 31 de março

Seguindo, desde a primeira hora, as medidas impostas pelo Presidente da República no que diz respeito ao Estado de Emergência, a Associação de Futebol de Aveiro voltou a suspender todas as atividades desportivas.

A Direção da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) decidiu manter a suspensão de toda a atividade, seguindo as normas dispostas no novo Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e aprovado pela Assembleia da República. A pausa competitiva prolongar-se-á até ao dia 31 de março.

Em comunicado, a AFA refere que, “de acordo com os diplomas legais mencionados, a situação será reavaliada no final do período a 31 de março de 2021, sempre de acordo com as medidas de desconfinamento emanadas pelo Governo”. De relembrar que o organismo que tutela as competições distritais de futebol e futsal de Aveiro decretou, em fevereiro, o cancelamento de todos os campeonatos de futebol e a criação de uma Prova Final, de acesso facultativo e sem despromoções, para se apurarem as equipas que vão subir de divisão. O arranque da competição está dependente da evolução da pandemia no país.