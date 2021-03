Anadia regressa com estrondo às vitórias

Um bis de Fausto Lourenço e Tamble, Nuno Pereira, Ricardo Barros e Hugo Muxa, conduziram o Anadia à maior goleada da temporada, que continua na liderança da Série D do Campeonato de Portugal, com mais dois pontos do que o Lourosa.

O jogo foi de sentido único e a resistência da formação do distrito da Guarda só durou 29 minutos, altura em que Fausto Lourenço inaugurou o marcador. E o golo não surgiu mais cedo, porque Cícero falhou um pontapé de penalty.

Ao intervalo, a vantagem de um golo dos Trevos era escassa perante um opositor que fez sempre das tripas coração para não ser goleado, o que acabaria por acontecer na segunda parte.

O Águeda, que jogou toda a segunda parte reduzido a dez unidades, estava obrigado a ganhar ao Canelas 2010. O empate sem golos não serviu a nenhuma das equipas. Os Galos viram o Espinho e Beira-Mar ganhar, têm nove pontos em disputa, mas basta aquelas duas equipas, juntamente com o Castro Daire, seu próximo adversário, um ponto, para o clube aguedense, cinco anos depois, regressar aos campeonatos distritais da AFA.

FOTO: Carlos Palavra