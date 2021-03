Anadia surpreendido em casa pela Sanjoanense por 2-0

O Anadia sofreu a primeira derrota em casa para a Série D do Campeonato de Portugal, frente à Sanjoanense. O seu adversário foi claramente superior, numa tarde que nada saiu bem aos bairradinos.

O Anadia até entrou bem na partida, mas cedo o balão se esvaziou perante um antagonista que trouxe a lição muito bem estudada.

Apostando nas transições rápidas e passes em profundidade, a Sanjoanense começou a ganhar superioridade no jogo e, depois de algumas ameaças, chegou mesmo à vantagem, pouco depois da meia hora.

Os bairradinos nunca se encontraram, falharam muitos passes e a fluidez do seu jogo raramente foi consistente.

Minutos depois do início da segunda parte, o árbitro considerou que Manuel Gama tocou na bola fora da área e expulsou o guarda-redes do Anadia. Se as coisas já não estavam fáceis, pior ficaram para os bairradinos.

Apesar de jogar em inferioridade numérica, a equipa da casa tentou, mas nunca teve o discernimento necessário para ultrapassar a defesa contrária.

Com espaços, a Sanjoanense foi criando situações de perigo e acabaria por consumar a vitória já em período de descontos.

FOTO: Carlos Palavra