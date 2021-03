Anadia vence dérbi com o Águeda e é líder isolado

O Anadia não desperdiçou a oportunidade de se isolar na Série D do Campeonato de Portugal, depois da derrota do seu principal opositor, o Canelas 2010, frente ao vizinho Valadares Gaia. A vantagem dos bairradinos é de três pontos.

Numa demonstração de classe, principalmente a partir da meia hora de jogo, que o Anadia começou a construir a vitória (3-1) no terreno do Águeda, deixando os Galos numa posição ainda mais incómoda na tabela classificativa. Com este triunfo, os Trevos ficaram sem companhia na liderança, tendo agora mais três pontos do que o Canelas 2010, e menos um jogo realizado.

O Águeda entrou melhor no jogo e cedo chegou à vantagem por Rafa. A reação do Anadia demorou alguns minutos e, depois de duas ameaças, Fausto Lourenço, num golpe de cabeça, empatou a partida.

O Anadia teve uma entrada à campeão na segunda parte e, após grande jogada, uma grande conclusão de Fausto Lourenço, que bisou assim no encontro aos 49 minutos.

O Águeda começou a perder o sentido das coisas, foi amorfo na reação à desvantagem no marcador, e acabaria por sofrer o terceiro golo aos 69 minutos, apontado por Pedro Silva, o que colocou um ponto final às ténues esperanças dos Galos alcançarem um resultado positivo. O Águeda já não vence há cinco jogos e continua mergulhado nos lugares de descida.

FOTO: Carlos Palavra