Câmara de Oliveira do Bairro atribui 16 bolsas de estudo para ensino superior

O Município de Oliveira do Bairro vai atribuir 16 bolsas de estudo, num valor previsto de 62.500 euros, com o objetivo de apoiar os estudantes universitários do concelho com maiores dificuldades financeiras.

O atual Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo e Outros Apoios ao Ensino Superior do Município de Oliveira do Bairro, em vigor desde abril de 2020, prevê a atribuição anual de cinco bolsas, para o grau de licenciado, mais quatro para o grau de mestre, estando previsto a título excecional a atribuição de um número superior, como é o caso.

Das 16 bolsas aprovadas pelo executivo, cinco são novas e 11 são renovações, nove para o grau de licenciatura e duas para o grau de mestrado.

O valor das bolsas atribuídas pela autarquia aos estudantes varia de acordo com outros apoios atribuídos pelos estabelecimentos de ensino que frequentam.

A decisão foi tomada na última reunião de Câmara, realizada no dia 25 de fevereiro.

Lília Ana Águas, vereadora da Educação e da Ação Social, destacou “a importância deste apoio num período de grave crise económica e social, que poderá ser decisivo para o futuro destes jovens, proporcionando-lhes a oportunidade de beneficiarem de uma formação académica que os ajude a realizarem-se enquanto cidadãos, não só a nível profissional, mas também pessoal e social”.

“Temos consciência dos encargos e dos sacrifícios que as famílias fazem para ter os seus filhos a estudar no ensino superior e este apoio é muitas vezes o fator que faz a diferença, entre ser forçado a desistir ou obter uma formação, que lhes permita sonhar com um futuro melhor”, acrescentou a vereadora.