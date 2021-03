Caves São João preparam lançamento inédito

Com 100 anos de existência, celebrados em 2020, as Caves São João são, na atualidade, a empresa familiar mais antiga em atividade no concelho de Anadia.

Quis o destino que a pandemia viesse trocar as voltas ao projeto que tinha sido elaborado para celebrar tão significativa data ao longo do ano de 2020.

Como em tantas outras épocas ao longo da sua existência, uma vez mais, a empresa ajustou-se e adaptou o programa que assinala o centenário às circunstâncias atuais. No próximo mês de junho, no dia 24 (Dia de São João), vai ser lançada uma edição limitada e bastante exclusiva de apenas 100 baús que guardam um exemplar de cada um dos 11 vinhos da coleção do projeto ‘Rumo ao Centenário’ iniciado em 2010.

Sobre este e outros projetos, os gestores Manuel José Costa e Célia Alves fizeram uma viagem pelo passado e presente da empresa, encarando o futuro com esperança mas também alguma prudência, convictos de que, depois da tempestade passar, melhores dias virão.

