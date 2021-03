Covid-19: Infeção cai para números mínimos na Bairrada

Em toda a Bairrada havia 33 casos ativos de Covid-19 na noite desta terça-feira, dia 23, quando há quatro dias as infeções ativas eram 79.

Assim, desde sexta-feira registaram-se menos 46 casos ativos. Em relação a novos casos, os últimos quatro dias trouxeram 15 registos positivos, não havendo qualquer morte associada à pandemia.

No concelho de Águeda, segundo informação do ACeS do Baixo Vouga desta terça-feira, dia 23 de março, havia 4 casos ativos (menos 3 em relação a sexta-feira). Águeda conta com um total de 3208 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 2 nos últimos quatro dias), entretanto recuperaram 3148 (mais 5) e há a lamentar desde o início da pandemia 56 mortes.

Anadia tem 6 casos ativos (menos 1 em relação a terça-feira). O concelho regista 1950 casos de infeção desde o início da pandemia (mais um). Anadia tem 56 mortes a lamentar associadas à Covid-19, desde o início da pandemia . Recuperaram 1888 doentes (mais 2 desde sexta-feira).

Em Oliveira do Bairro há neste momento 5 casos ativos (menos 3 nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1510 casos de infeção (mais 3). Recuperaram da doença 1476 pessoas (mais 6). O número de óbitos é de 29 (os mesmos desde terça-feira de semana passada).

Vagos tem 2 casos ativos (menos seis em relação a sexta-feira). Desde o início da pandemia, o concelho conta com 1074 casos confirmados (mais 1). Recuperaram da doença 1058 pessoas (mais7). Vagos regista 14 mortes desde o início da pandemia.

No ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tem 11 casos ativos (menos 23 nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1634 casos positivos (mais 6 desde sexta-feira). Já recuperaram 1570 doentes (mais 29). O número de óbitos neste concelho é de 53 (os mesmos desde a semana passada).

Em Cantanhede, os números apontam para 5 casos ativos (menos 10 em relação a sexta-feira). Recuperaram da doença 2435 pessoas (mais 12) . Desde o início da pandemia há o registo de 2515 casos acumulados (mais 2), num concelho onde o total de óbitos chega aos 75 (o mesmo registo da semana passada).