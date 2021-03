Covid-19: Sever do Vouga é o primeiro concelho da região de Aveiro sem casos positivos

Sever do Vouga atingiu a marca dos zero casos ativos de infeções pelo Covid-19 e é neste momento o único concelho da região sem casos ativos. O município tem cumprido as diretivas da DGS e sabido também implementar no tereno medidas de apoio à população e às empresas para minorar a propagação.

Desde a primeira hora em que se percebeu que a Covid-19 veio para ficar e o concelho de Sever do Vouga, à semelhança dos outros na região, tem implementando diversas medidas de apoio à população e às empresas, no sentido de mitigar a propagação do vírus e manter os números de infecionados dentro de patamares reduzidos, em comparação com a média nacional.

António Coutinho, Presidente da Câmara de Sever do Vouga já reagiu aos números, referindo que “acima de tudo a população está de parabéns por estes resultados alcançados agora, e espero que o período da Páscoa não signifique um retrocesso e voltemos a ter novas infeções”. Adianta ainda que “as políticas implementadas pelo executivo estão a dar resultados. Em matéria de Covid-19, fizemos antecipadamente o nosso trabalho de casa, e bem, e os números aí estão para o comprovar.”

O concelho severense entra agora assim num lote de pouquíssimos concelhos com a ausência de infeções ao Covid-19 e numa altura em que existe mais de 20% da população vacinada, prevendo-se nas próximas semanas um aumento generalizado da vacinação em massa, resultando, espera-se, que seja o principio do fim deste confinamento, e que as instituições, públicas e privadas, bem como a generalidade da população, possam retomar, com a devida cautela e dentro do estipulado para a proteção individual de cada um de nós, o ritmo de vida mais próximo da normalidade antes da pandemia se ter instalado em março de 2020.

Dados avançados esta manhã pelo JB aqui, dão conta que em toda a Bairrada havia 35 casos ativos de Covid-19, quando há quatro dias atrás as infeções ativas eram 34. Esta média tem-se mantido nos últimos registos para toda a região. No entanto, em relação a novos casos, os últimos quatro dias trouxeram 12 casos positivos, não se registando qualquer morte associada à pandemia.