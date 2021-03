GNR apresentou duas novas viaturas de alta gama para transporte de órgãos

São duas novas viaturas de alta cilindrada destinadas ao transporte de órgãos. O governo entregou à GNR um Nissan GT-R Black Edition e um Mercedes CLS, para as referidas funções

A cerimónia da entrega contou com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e do comandante-geral da GNR, Rui Clero.

Este reforço do dispositivo de trânsito com estas duas viaturas permite “potenciar a capacidade de resposta da GNR às inúmeras solicitações que tem ao longo do ano”, afirmou o comandante da GNR, frisando que nos últimos cinco anos foram realizados 1.434 transportes, percorrendo na ordem dos 290 mil quilómetros, “o equivalente a sete voltas ao planeta, e empenhando 2.882 militares”, disse Rui Clero.

Falando dos dois veículos entregues à GNR, o ministro da Administração Interna considerou muito importante “colocar dois veículos com capacidades muito particulares, celeridade e modificação de características de condução, ao serviço de uma das funções mais nobres que a Guarda Nacional Republicana tem prestado em articulação com o Serviço Nacional de Saúde”.

Eduardo Cabrita terminou, lembrando que naquela ação “foram cerca de 1.700 órgãos que salvaram vidas nestes últimos cinco anos”.

O Nissan GT-R Black Edition 3.8 V6 530cv, com um valor próximo dos 150 mil euros, pode atingir uma velocidade máxima de 370 km/h. O outro veículo, Mercedes CLS, tem um valor de cerca de 100 mil euros.

As viaturas em causa já estão ao serviço da GNR, uma delas no Comando do Porto e outra em Lisboa.