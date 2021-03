Incêndios em Cantanhede e Oliveira do Bairro esta sexta-feira

Início da tarde com dois incêndios, um no Troviscal e outro na Zona Industrial de Cantanhede. Situações estão resolvidas.

Uma queimada descontrolada terá estado na origem de um foco de incêndio esta tarde, no Troviscal, soube o JB junto dos Bombeiros de Oliveira do Bairro.

O alerta foi dado às 13h44 para um foco de incêndio nas imediações da sede dos Escuteiros e do parque de Jogos da Arviscal. Estiveram no local seis operacionais dos Bomberios Voluntários de Oliveira do Bairro, apoiados por duas viaturas. A GNR de Bustos também esteve no local.

Poucos momentos antes desta ocorrência, havia outro incêndio na região, na Zona Industrial de Cantanhede, que começou a lavrar por volta das 13h11.

Segundo os bombeiros locais, terão ardido cerca de 1.600 metros quadrados de mato.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede com sete elementos, apoiados por duas viaturas.