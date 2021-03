Município de Oliveira do Bairro quer investir 10 milhões em zonas industriais

A Câmara de Oliveira do Bairro estabeleceu o período temporal até 2025 para o investimento de mais de 10 milhões de euros nas zonas industriais do concelho.

Depois de aprovada a primeira revisão orçamental pela Assembleia Municipal, o executivo fez saber que vai investir 10,3 milhões de euros nesta área, a começar por uma fatia de 3,5 milhões de euros na Zona Industrial de Vila Verde, em infraestruturas e requalificação viária.

Para a Zona Industrial da Palhaça, está previsto um investimento semelhante, de 3,3 milhões de euros, com 300 mil euros para a aquisição de mais terrenos e o restante valor para infraestruturas e requalificação viária, dá conta a autarquia.

A Zona Industrial de Bustos vai contar com um investimento de 2,2 milhões de euros, com 200 mil euros para a aquisição de terrenos.Finalmente – e de acordo com o município – para a Zona Industrial de Oiã, a autarquia prevê um investimento de 1,2 milhões de euros, com 200 mil euros afetos à aquisição de terrenos e o restante para infraestruturas e requalificação viária.

