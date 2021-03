Operação “ECR Veículos Pesados” da GNR vai durar sete dias

A Guarda Nacional Republicana (GNR), a partir de amanhã, dia 8 de março, e até ao próximo dia 14, vai realizar a uma operação de fiscalização intensiva de veículos pesados.

Segundo nota de imprensa, esta ação que vai durar sete dias, vai decorrer nas vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, “de modo a promover a segurança rodoviária e a diminuição do risco de ocorrência de acidentes de viação”.

Irão ser empenhadas as subunidades de trânsito dos Comandos Territoriais do Continente e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), na realização de ações coordenadas de fiscalização de veículos pesados. “Estas ações visam melhorar a sustentabilidade, a concorrência e as condições de trabalho em transporte rodoviário, através do cumprimento dos regulamentos existentes, com especial incidência nas matérias de manipulação e de Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR), aumentando a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela Guarda aos utentes das vias”, refere o comunicado da GNR.

Na semana em que os Serviços Europeus de Inspeção de Transportes, membros da Euro Contrôle Route (ECR), irão levar a efeito ações de controlo de veículos pesados, a GNR junta-se a essa iniciativa “para sensibilizar a sociedade, em especial os operadores económicos que se dedicam ao transporte rodoviário de mercadorias, para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas”.