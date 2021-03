Provas finais da Associação de Futebol de Aveiro vão a sorteio esta sexta-feira

As provas finais criadas pela Associação de Futebol de Aveiro (AFA) para se definir as equipas que serão promovidas nos diferentes campeonatos distritais de futebol e as duas que irão disputar a Taça de Portugal em 2021/2022, vão a sorteio esta sexta-feira. O evento decorrerá em formato online, com transmissão na página de Facebook da AFA TV a partir das 20h, e engloba o Campeonato SABSEG, a 1.ª Divisão Distrital e a 2.ª Divisão Distrital. Quanto ao sorteio do Campeonato de Esperanças será realizado em data posterior.

As equipas que decidiram ir a jogo nas provas finais foram distribuídas por quatro potes, de acordo com a pontuação obtida até ao cancelamento dos campeonatos, deliberado em fevereiro. A fase de grupos de cada um destes campeonatos tem início previsto para o dia 2 de maio. As equipas defrontam-se por duas vezes nesta fase, sendo que os dois primeiros classificados de cada série avançam para os quartos de final. As finais estão apontadas para 27 de junho.

Para o Campeonato de Esperanças, do escalão de Sub-22, foi desenhado um modelo competitivo distinto. As 18 equipas inscritas na Prova Final foram divididas por três ligas diferentes, denominadas de Ouro, Prata e Bronze, tendo como base a pontuação obtida até à paragem do campeonato.

A participação nas provas finais é facultativa, não havendo lugar a despromoções nem a qualquer penalização para os clubes que optaram por ficar de fora.

As competições foram criadas após ter sido decretado o cancelamento dos campeonatos aveirenses de futebol sénior, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19, com o intuito de “relevar o mérito até aqui demonstrado pelos clubes e decidir as referidas subidas em campo”, tal como explica o presidente da AFA, Arménio Pinho. Caso as provas finais não possam vir a ser disputadas, por impedimento derivado à pandemia da Covid-19, será aplicado o regulamento das provas de futebol sénior atualmente em vigor.