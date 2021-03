Recreio de Águeda desce aos distritais

Cinco anos depois, o Recreio Desportivo de Águeda está de regresso aos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Aveiro. Em jogo em atraso da 14.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal, os Galos estavam obrigados a ganhar ao Castro Daire, para ainda alimentar as ténues esperanças que tinham, mas acabaram por perder por 2-0.

A exibição do Águeda foi o espelho daquilo que foi praticamente toda a temporada. Uma equipa descrente e sem chama, incapaz de criar linhas de passe, perante um Castro Daire bem organizado defensivamente e a explorar o contra-ataque. Aos 22 minutos e no mesmo lance, os beirões terem enviado a bola à barra e ao poste, dois minutos depois, Rui Cardoso, com um remate de fora da área, deu vantagem aos visitantes.

Aos 30 minutos, Pedro Gonçalves, com uma excelente defesa, negou o empate a Serginho, na única coisa de positivo que se viu no Águeda na primeira parte.

No segundo tempo, os Galos, sem grande discernimento, tentaram o golo e, aos 65 minutos, Ruizinho, na sequência de um pontapé de penalty, teve nos pés essa possibilidade, mas atirou com estrondo à barra.

O Castro Daire controlou sempre as parcas investidas dos aguedenses e, aos 88 minutos, Luís Barry, de penalty, consumou a vitória para os beirões.