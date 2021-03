Regresso do futebol distrital aveirense em modo de Liga dos Campeões

O Oliveira do Bairro Sport Clube (na foto), que na altura em que o Campeonato SABSEG foi suspenso, no dia 22 de novembro, ocupava o 3.º lugar da Zona Sul, vai jogar em casa na ronda inaugural para o Grupo A com o Alvarenga, que era líder da Zona Norte. O Fermentelos recebe o Cesarense, para o Grupo B, enquanto o Pampilhosa, também joga em casa, com o Canedo, a contar para o Grupo D. A primeira e segunda divisões também foram sorteadas.

Estão definidos os calendários das provas finais criadas pela Associação de Futebol de Aveiro para o Campeonato SABSEG, a 1.ª Divisão Distrital e a 2.ª Divisão Distrital. As competições, de participação facultativa, contam com 46 clubes e vão definir as equipas que serão promovidas nos diferentes campeonatos distritais de futebol e as duas que irão disputar a Taça de Portugal em 2021/2022.

As equipas que decidiram ir a jogo foram distribuídas por quatro potes, de acordo com a pontuação obtida até ao cancelamento dos campeonatos, deliberado em fevereiro.

O sorteio realizado na sede da Associação de Futebol de Aveiro, hoje, ao final da noite, ordenou as equipas por grupos. Deixamos aqui os jogos da primeira jornada dos clubes participantes da Bairrada.

Campeonato SABSEG – Grupo A: 1.ª jornada: Oliveira do Bairro-Alvarenga e Gafanha-SV Pereira

Grupo B: 1.ª jornada: Fermentelos – Cesarense e Avanca-União de Lamas

Grupo D: 1.ª jornada: Pampilhosa-Canedo. Folga Esmoriz

1.ª Divisão. Grupo B: 1.ª jornada: Bustos – Pinheirense e Lobão-Macieirense

Grupo C: 1,ª jornada: Geração Rui Dolores-Antes. Folga ACRD Mosteirô

2.ª Divisão: Grupo A: 1.ª jornada: Carqueijo-VN Monsarros e S. Martinho-Famalicão

Grupo B: 1.ª jornada: Vaguense-Sanguedo e Beira Vouga-Macieira de Cambra

Grupo C: 1.ª jornada: Relâmpago Nogueirense-Aguinense e Luso-Tarei

Grupo D: 1.ª jornada: Santo André-Milheiroense e Rocas do Vouga-Vila Viçosa. A fase de grupos de cada um destes campeonatos tem início previsto para o dia 2 de maio. As equipas defrontam-se por duas vezes nesta fase, sendo que os dois primeiros classificados de cada série avançam para os quartos de final. As finais estão apontadas para 27 de junho.