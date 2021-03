Requalificação das Avenidas da Curia em curso

A empreitada de requalificação das Avenidas da Curia já se encontra a decorrer. A intervenção, segundo nota da autarquia anadiense, abrange uma extensão aproximada de 1800 metros lineares, num investimento municipal superior a 380 mil euros, com um prazo de execução de cinco meses.

De acordo com a Câmara Municipal de Anadia as obras em curso visam “melhorar as condições de segurança e mobilidade dos peões”. Para além da eliminação de barreiras arquitetónicas, vão ser adotadas novas soluções de estacionamento, assim como os pavimentos vão ser melhorados. Na zona serão também construídos passeios.

A empreitada prevê igualmente a criação de uma ciclovia que ligará à existente na Curia, assim como a criação de um corredor verde, através de uma zona relvada com plantação de árvores. Haverá também um reforço da eficiência energética com a substituição das luminárias existentes por led’s”.