Ritmo da vacinação em Oliveira do Bairro satisfaz utentes e profissionais de saúde

Na passada terça-feira, a delegada local de saúde pública, Ana Oliveira, dava conta de mais de duas mil pessoas inoculadas com a primeira dose e cerca de 1.100 com o processo concluído.

Em Oliveira do Bairro, toda a população com mais de 80 anos já está vacinada com a primeira toma, e cerca de metade desta faixa etária já está a ser inoculada com a segunda dose para a Covid-19.

Numa visita guiada às antigas instalações do Centro de Saúde, agora requalificadas e que servem de quartel-general para a vacinação neste concelho, o JB conheceu esta missão por dentro, desde o acolhimento, onde a equipa regista e encaminha os utentes.

Conheça por dentro o centro de vacinação do concelho de Oliveira do Bairro aqui ou na edição impressa do JB desta semana.