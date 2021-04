25 de Abril em Vagos com vídeos e momentos culturais

A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Vagos vão assinalar o 47.º aniversário do 25 de Abril, porém, devido às medidas de contenção ao surto de Covid-19, este ano, as celebrações voltam a decorrer de forma diferente.

O Município de Vagos irá transmitir as celebrações através da sua página de Facebook (/municipiovagos) que terão início, pelas 9h, com o Hastear da Bandeira, nos Paços do Concelho, e pelas 11h30 será transmitido um vídeo com as intervenções dos representantes dos Partidos que integram a Assembleia Municipal, do Presidente da Câmara e do Presidente da Assembleia Municipal de Vagos.

Ainda, serão interpretados, pela comunidade educativa vaguense, momentos de índole cultural nomeadamente pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Vagos, do Colégio Nossa Sra. da Apresentação de Calvão e da Escola Profissional EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos.

Este evento contará, também, com interpretações musicais da Filarmónica Vaguense, Diogo Sarabando, João Santos, Stephanie Espadilha, Fábio Rocha e Aquiles Capela.