’30 Minutos de Música’ com Ensemble Pur Ti Miro e Banda Morfina em Cantanhede

O Ciclo de Concertos ‘30 Minutos de Música‘ regressa este fim de semana com o Ensemble Pur Ti Miro e a Banda Morfina, cujas atuações vão ser transmitidas em live streaming, no facebook da autarquia, a partir do Salão Nobre da Câmara Municipal de Cantanhede.

A sétima jornada desta iniciativa da autarquia cantanhedense começa amanhã, sexta-feira, dia 9 de abril, às 21h30, com o Ensemble Pur Ti Miro, que irá interpretar um reportório de música italiana do séc. XVII. Fundado em 2018 por Ana Vieira Leite (soprano), Gabriel Neves dos Santos (tenor) e Hugo Sanches (tiorbista e guitarrista), este projeto musical “tem como principal objetivo proporcionar ao público uma viagem pela História da Música, através da simplicidade da Voz Cantada acompanhada pela Tiorba, um instrumento antigo de difícil acesso ao público em geral.

Um dos temas do espetáculo desta sexta-feira será o inédito “Ai Camaradita”, escrito no séc. XVI no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e considerado um verdadeiro tesouro do nosso distrito que será ouvido pela primeira vez em mais de 400 anos, fruto do trabalho desenvolvido pelo Ensemble Pur Ti Miro. Banda Morfina

No sábado, dia 10 de abril, também às 21h30, será a “Banda Morfina” a apresentar-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Cantanhede. Constituída por quatro jovens, maioritariamente do concelho – José Castelhano, Rui Assunção, Hugo Fonseca e António Assunção –, a banda interpreta covers de temas marcantes do Rock/Hard Rock dos anos 80 do panorama nacional e internacional, dos Depeche Mode aos Heróis do Mar, Ornatos Violeta, Muse e Pearl Jam, entre outros.

O grupo surgiu em 2016, na sequência de um antigo projeto de bares, a Banda Rota do Binho, que durou vários anos, e no seu currículo constam atuações um pouco por todo o país, tanto em bares como em concentrações motards e outros eventos, como seja também na Expofacic.