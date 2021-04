Anadia estreia-se com empate na fase de subida à Liga 2

Numa tarde de chuva e com o relvado pesado, o Anadia não podia ter melhor entrada na partida. Aos oito minutos, Zé Lopes, num passe em profundidade para dentro da área, levou que Mika derrubasse Nuno Pereira, com o árbitro, de pronto, a assinalar pontapé de penalty, transformado por Fausto Lourenço.

A ganhar todos sabemos como o Anadia joga. Baixa o bloco, privilegia a posse e circulação de bola e controla os momentos do jogo. Desta vez, sobretudo na primeira parte, os bairradinos não conseguiram esse desiderato. Mérito do Trofense, que pressionou o portador da bola, basculou muito o seu jogo entre setores e instalou-se no meio campo ofensivo.

Com pouca bola, o Anadia sentiu dificuldades em sair com critério, mas, mesmo assim, teve hipótese de fazer o segundo golo, só que Nuno Pereira e Cícero não conseguiram desfeitear o guarda-redes forasteiro.

Apesar do domínio, o Trofense só teve uma oportunidade para empatar o jogo. Foi aos 41 minutos, mas Alan Júnior, sozinho dentro da área, rematou ao lado.

A segunda parte não foi muito diferente da primeira. O Trofense jogava mais no meio campo contrário, mas o Anadia, a espaços, conseguiu ter mais bola e controlar os momentos do jogo.

E se um detalhe fez a diferença na etapa inicial, aconteceu o mesmo quando aos 72 minutos, Diogo Costa travou em falta Adilson dentro da área. Alan Júnior não desperdiçou o pontapé de penalty e empatou a partida.

Dois minutos depois, Leandro Borges, após centro de Pedro Silva, surgiu sozinho ao segundo poste e, com tudo para dar nova vantagem ao Anadia, rematou para fora.

Fausto Lourenço, após pontapé de canto, de fora da área, atirou sobre a barra. O empate não seria desfeito, resultado que acabou por agradar mais à equipa minhota.