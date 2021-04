Anadia FC corre atrás de novo sonho na luta pela subida à Liga 2

Depois de garantir por via direta a subida à nova Liga 3, fruto do primeiro lugar alcançado na Série D do Campeonato de Portugal, o Anadia começa esta quarta-feira, em casa, diante do Trofense, vencedor da Série C, o acesso à Liga Portugal SABSEG, ou Liga 2. O playoff é dividido em duas séries (quatro equipas cada), subindo o primeiro de cada. O Anadia terá ainda como adversários o Sporting de Braga B (vencedor da Série A) e Pevidém, que ganhou a Série B. A equipa minhota foi uma das sensações do campeonato, se atendermos a que na época passada se sagrou campeão distrital da Associação de Futebol de Braga para uma estreia de sonho no Campeonato de Portugal. Será com toda a certeza o outsider desta fase de subida.

Num minicampeonato (espécie de Liga dos Campeões) onde não há margem de erro, é imperioso vencer todos os jogos em casa (na primeira volta, o Anadia joga duas vezes em casa) e pelo menos não perder fora, onde um ponto poderá ser ouro sobre azul. E os detalhes também poderão fazer a diferença.

O Braga B, com um projeto totalmente profissional e com grande poder de escolha, o clube mãe, o Sporting Clube de Braga, por certo pretenderá colocar a equipa B numa competição profissional, onde já esteve na época 2012/2013.

O Trofense, que na época 2008/2009 participou pela primeira vez na 1.ª Divisão Nacional, partiu para a última jornada da fase regular do Campeonato de Portugal a depender dos resultados de Leça e Gondomar e acabou por ter uma conjugação de resultados muito favorável ao garantir a primeira posição. O clube da Trofa almeja o regresso ao passado, ou seja, às competições profissionais e, como tal, não será obstáculo fácil para nenhum adversário.

Por fim, o Anadia. No início da temporada, quiçá durante a mesma, ninguém dava nada pelos Trevos, pois contava com um plantel totalmente novo. O treinador Miguel Valença, jogadores e estrutura, a cada jornada que passava e com resultados positivos, foi sempre transmitindo de dentro para fora que era jogo a jogo, era mais três pontos ou um ponto na caminhada, e no final faziam-se as contas. Uma postura que deu frutos e que conduziu o Anadia ao primeiro lugar. Foi a melhor equipa da Série D e a que melhor futebol praticou.

Esse capítulo está fechado, agora é uma nova competição, são apenas seis jogos, mas o discurso, do “jogo a jogo e no final fazemos as contas”, não irá mudar. Daí que o sonho de subir mais um degrau na hierarquia do futebol português continue vivo, num balneário e num plantel que respira confiança. E ambição também não falta.