Anadia garante apuramento para a fase de subida à Liga 2

De pai para filho. Fausto Lourenço, que foi pai na madrugada de sábado, dando-lhe o nome de Lucas, foi o herói da partida, ao assinar um hat-trick, na goleada do Anadia, que permitiu ao clube bairradino à fase de acesso à Liga 2, garantido, desde já, presença na novel Liga 2.

Anadia e Beira-Mar partiram para a penúltima jornada da Série D do Campeonato de Portugal obrigados a ganhar. O primeiro para manter o primeiro lugar e até garantir desde logo o acesso à fase de apuramento à Liga 2; o segundo para fugir à despromoção.

E foi uma manhã perfeita. O Anadia goleou por 4-0 e o seu direito adversário, o Lourosa, perdia em casa pelo mesmo resultado diante do Sp. Espinho.

O Beira-Mar foi melhor na primeira parte, mas o Anadia, nas duas primeiras vezes que foi à baliza contrária, em dois lances tirados a papel químico, Fausto Lourenço, de cabeça, deu vantagem confortável aos Trevos.

Esperava-se uma reação do Beira-Mar para segunda parte, mas Sylla viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho aos 54 minutos e, aos aurinegros, não tiveram capacidade para discutir o jogo. O seu treinador mexeu na equipa, mas dois jogadores que entraram acabaram por sair, por lesão, agravando ainda mais os problemas de um conjunto à deriva.

A jogar como mais gosta, com posse e circulação de bola, o Anadia marcou mais dois golos, com Fausto Lourenço a fazer um hat-trick e Nivaldo a fechar a contagem.

No final e após conhecimento da derrota do Lourosa, jogadores, equipa técnica e dirigentes fizeram a festa em pleno relvado. É que o primeiro objetivo da época, a subida à Liga 3 estava garantida. Agora é esperar pela fase final da fase à Liga 2, juntamente com os vencedores das séries A, B e C.

FOTO: Carlos Palavra