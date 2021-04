Anadia: Monte Crasto em requalificação durante oito meses

O Monte Crasto com 94,5 m de altitude, destaca-se no vale plano que acolhe a sede do concelho e as povoações limítrofes, dali se avistando a paisagem em redor, numa vasta extensão.

A Câmara Municipal de Anadia vai avançar com a requalificação ambiental e paisagística da zona do Monte Crasto, num investimento superior a 700 mil euros, avança o executivo anadiense em nota de imprensa.

Assim, durante oito meses (prazo previsto para a execução da empreitada), a autarquia pretende transformar aquela zona, do centro da cidade, num espaço verde urbano, dotado de sinalética, trilhos e circuitos de manutenção, miradouro com vista panorâmica sobre a cidade e a zona serrana, espaços de lazer e de merendas, “em sintonia com a valorização e conservação dos recursos naturais e históricos”, avança a nota enviada à comunicação social.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, o Município deliberou avançar com esta empreitada, considerando “a oportunidade para apresentação de candidatura a Fundos Comunitários”, no âmbito do Programa CENTRO 2020, designadamente na prioridade de “Investimento na Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Natural”. Salientou ainda que “esta intervenção está inscrita na Operação de Reabilitação Urbana de Anadia e respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, aprovados pela Assembleia Municipal”.