Antero Almeida é o candidato do CDS à Câmara de Águeda

Atual vereador do PSD é candidato do CDS, que aproveita para deixar críticas à concelhia laranja de Águeda.

A Comissão Política concelhia de Águeda do CDS anunciou que o candidato do partido às Autárquicas é Antero Almeida, atualmente vereador do PSD na Câmara Municipal de Águeda.

A decisão, aprovada em reunião da concelhia, foi avançada no passado dia 7 de abril.

“Antero Almeida há muito que reúne as condições para ser candidato e não fosse o Movimento Independente Juntos ter utilizado o PSD para prosseguir a sua ambição de se manter no poder e o cenário de coligação entre o CDS e o PSD teria sido natural, conforme aliás, há muito se elencava entre estas duas forças políticas”, justifica o partido.

Assim, esta decisão vem “no seguimento de todo o trabalho desenvolvido por Antero Almeida na oposição ao atual executivo camarário e por ser dos poucos políticos que em Águeda se preparou para ser presidente da Câmara, sendo há muito uma figura presente nas preocupações do concelho”.

Para o CDS, “no atual cenário, nem Antero Almeida, nem o CDS se desviam do trabalho que desenvolveram, durante os últimos quatro anos”.

“No CDS não se muda de opinião em função de interesses, há estratégia, compromisso e sobretudo palavra”, termina uma nota do partido.