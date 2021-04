Bibliotecas escolares sofrem intervenções no fundo documental

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro procedeu, no âmbito do SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, a trabalhos de seleção e tratamento técnico do fundo documental (livros, publicações periódicas, dvds, cds) de cinco bibliotecas escolares do concelho.

Os trabalhos decorreram em estabelecimentos de ensino de Bustos, Mamarrosa, Oiã Poente, Oiã Nascente e Troviscal, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. Para além dos trabalhos de seleção e tratamento técnico do fundo documental, foi ainda feita a sua instalação e organização.

No início de 2020, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro apetrechou as bibliotecas escolares do concelho com novos equipamentos e mobiliário moderno, procurando “assegurar as condições ideais ao bom funcionamento destes espaços, em benefício de alunos e professores”.

Os objetivos da iniciativa, segundo a vereadora da Cultura, Lília Ana Águas, foram os de “garantir a manutenção e bom funcionamento das nossas bibliotecas escolares, enquanto locais aprazíveis, bem equipados e organizados, e promover o acesso, de alunos e professores, a valências e ferramentas necessárias à aprendizagem e à ação pedagógica”.