Câmara reforça pontos de acesso público a Wi-Fi na Praia da Vagueira

A Câmara de Vagos aumentou a cobertura do acesso gratuito à internet sem fios nos espaços públicos, nomeadamente, em toda a zona envolvente da marina da Praia da Vagueira e em todo o espaço público até à rotunda de acesso norte, prevendo, desde já, que a mesma cobertura sirva equipamentos públicos como o Centro de Promoção e Desenvolvimento de Desportos Náuticos (Surf e Canoagem) e o Centro Náutico e Piscatório, ambos na Praia da Vagueira.

A escolha dos locais para implementar esta rede está alinhada com os objetivos do programa e com a aposta que a autarquia tem vindo a fazer no sentido de tornar estes espaços públicos mais atrativos, tanto para cidadãos como para visitantes.

Esta iniciativa insere-se no projeto europeu “WiFi4EU”, promovido pela Comissão Europeia, ao qual a autarquia vaguense se candidatou, recebendo financiamento para a instalação dos pontos de acesso wi-fi.

Qualquer cidadão poderá aceder à internet através desta nova rede, sendo possível identificá-la nos dispositivos móveis/portáteis através da designação “WiFi4EU”, sendo acessível sem custos e nos locais designados.