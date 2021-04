“Campanha do Folar Rotário” de Oliveira do Bairro recheou 30 cabazes

O Rotary Club de Oliveira do Bairro promoveu, mais uma vez, a “Campanha do Folar Rotário” e fez rechear 30 cabazes com alimentos e outros produtos básicos.

Os cabazes foram entregues à Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro e à Associação de Beneficência e Cultura de Bustos, “por serem as IPSS do concelho de Oliveira do Bairro que têm por missão prestar assistência a famílias carenciadas”, explicou o Rotary.

A entrega dos cabazes bem recheados, onde não faltaram as simbólicas amêndoas e o típico folar, ocorreu na sede do Rotary Club, no passado dia 30, a fim de que as 30 famílias beneficiárias pudessem desfrutar desse conteúdo nesta quadra festiva da Páscoa.

Esta nova edição da “Campanha do Folar Rotário”, cujo valor total ultrapassou os 1.000 euros, integra o programa das atividades para o corrente ano, quando o Rotary Club de Oliveira do Bairro está prestes a completar 30 anos de atividade em prol da comunidade oliveirense.

Brevemente serão encetadas e divulgadas outras atividades destinadas a assinalar a efeméride da associação, “sempre com o objetivo de apoiar e valorizar o nosso concelho, honrando o lema de Rotary ‘Dar de si antes de pensar em si’ e procurando ‘abrir novas oportunidades’ como é recomendado aos seus membros neste ano rotário”, termina nota do Rotary Club de Oliveira do Bairro.