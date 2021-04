Centro de Saúde de Anadia, Escola do 1.º Ciclo da Moita e Monte Crasto vão ser requalificados

O Centro de Saúde de Anadia, a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Moita e o Monte Crasto vão ser requalificados.

O executivo da Câmara Municipal de Anadia acaba de aprovar, por unanimidade, o lançamento do concurso público de três empreitadas nas áreas da saúde, educação e requalificação urbana e ambiental, num investimento camarário que ultrapassa os dois milhões e meio de euros.

A requalificação e reestruturação do Centro de Saúde de Anadia, cuja empreitada tem como base o valor de um milhão e trezentos mil euros, pretende melhorar as condições de funcionamento e de conforto deste equipamento de saúde, dotando-o de meios modernos e funcionais que permitam a criação de uma USF – Unidade de Saúde Familiar, bem como de um Gabinete de Estomatologia.

Já a requalificação e ampliação da Escola do 1.º Ciclo da Moita, com um investimento que ronda o meio milhão de euros, prevê a requalificação e remodelação do edifício principal, e a criação de um edifício complementar de modo a dar cumprimento ao programa funcional, segundo a legislação em vigor.

A zona do Monte Crasto, no centro da cidade, vai ser alvo de requalificação ambiental e paisagística, num investimento na ordem dos 700 mil euros, com um prazo de execução de oito meses. O objetivo é transformar aquela zona num espaço verde urbano, dotado de sinalética, trilhos e circuitos de manutenção, miradouro com vista panorâmica sobre a cidade e a zona serrana, zonas de lazer e de merendas, em sintonia com a valorização, conservação e preservação do património natural e histórico.

