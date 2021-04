Covid-19: Casos ativos continuam a baixar e não há mortes a registar

O número de casos ativos de Covid-19 continua a baixar na Bairrada, sendo neste momento 32, menos três casos do que há três dias. O número de infeções ativas manteve-se nos concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro e Cantanhede, mas é agora menor em Anadia, Vagos e Mealhada. Não se registou qualquer morte associada à doença nos últimos dias.

Dos 32 casos ativos, 17 são na Mealhada e em Cantanhede.

A informação atualizada do ACeS do Baixo Vouga regista, no concelho de Águeda, o mesmo número de casos ativos em relação a terça-feira: 3. Desde o início da pandemia, o concelho de Águeda conta com 3214 casos de infeção e 3155 casos acumulados. O número de óbitos continua a ser de 56.

Anadia é um dos concelhos que baixou o número de casos ativos, tinha dois, passou a ter apenas um. O concelho regista 1951 casos de infeção desde o início da pandemia e recuperaram 1894 doentes (mais um). Este concelho tem 56 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (número mantém-se).

Em Oliveira do Bairro o número de casos ativos continua a ser de 7. Atualmente, o concelho regista 1522 casos de infeção (mais 3). Recuperaram da doença 1486 pessoas (mais 3). O número de óbitos é de 29.

Vagos tem 4 casos ativos (menos um). Desde o início da pandemia, o concelho conta com 1083 casos confirmados (mais 1). Recuperaram da doença 1065 pessoas (mais duas). Vagos regista 14 mortes desde o início da pandemia.

No ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tem 9 casos ativos (menos um em relação a terça-feira). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1643 casos positivos (mais dois). Já recuperaram 1580 doentes (mais 3). O número de óbitos neste concelho é de 54.

Em Cantanhede, o número de casos ativos manteve-se nos últimos dias: 8. Recuperaram da doença 2442 pessoas (mais uma) . Desde o início da pandemia há o registo de 2525 casos acumulados (mais 1), num concelho onde o total de óbitos chega aos 75.