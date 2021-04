Covid-19: Município de Oliveira do Bairro vai testar atletas do concelho

Este apoio do município é válido para as modalidades desportivas consideradas pela Direção-Geral de Saúde como de médio e de alto risco.

O Município de Oliveira do Bairro disponibilizou-se junto das associações desportivas do concelho para testar os seus atletas à Covid-19, neste período de regresso aos treinos e competições desportivas.

Percebendo que a “generalidade das federações desportivas apenas está a apoiar a testagem dos atletas dos escalões de formação”, Susana Martins, vereadora do Desporto, explica que o executivo municipal quis “ir mais além” e testar “todos os atletas que não são abrangidos por esses apoios”.

“Desde o início da pandemia que temos como imperativo não deixar ninguém para trás e, de acordo com a nossa estratégia, decidimos ajudar os nossos clubes na testagem dos seus atletas das modalidades de médio e de alto risco, nos casos em que não haja apoios das respetivas federações”, refere a responsável pela área desportiva municipal.

Para Susana Martins, trata-se de um “apoio direto às nossas associações desportivas, que poupam no investimento que eventualmente poderiam fazer na testagem dos seus atletas, mas também de uma medida de salvaguarda da saúde pública, protegendo os atletas e as suas famílias, e garantindo que o regresso aos treinos e competições seja feito com a máxima segurança e tranquilidade”.

Este apoio do Município de Oliveira do Bairro, que já foi comunicado às associações desportivas do Concelho, é válido para as modalidades desportivas consideradas pela Direção-Geral de Saúde como de médio e de alto risco, nomeadamente as que não permitam, em contextos de treino e competição, o distanciamento entre praticantes.