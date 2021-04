Covid-19: Número de casos desce a sul e sobe no norte da Bairrada

Não houve alteração no número de casos ativos na região nos últimos dias – mantêm-se os 32 -, porém há mais infetados nos concelhos do Baixo Vouga (Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro e Vagos).

Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro e Vagos viram aumentar, nos últimos dias, o número de casos ativos de infeção causada pelo novo coronavírus. São agora 25 os casos ativos na região do ACeS do Baixo Vouga, a que se somam 7 casos nos concelhos de Mealhada e Cantanhede, perfazendo 32 no total.

Se há quatro dias era na Mealhada e Cantanhede que incidia um número mais elevado de casos (17), agora é precisamente nos restantes quatro concelhos que o número de infeções aumentou – de 15 para 25.

Continua a não se registar qualquer morte associada à doença causada pelo SARS-Cov-2.

Observando concelho a concelho, verificamos que foi em Anadia e Vagos que o número de casos mais subiu: em Anadia passou de 1 para 5; em Vagos, de 4 para 7.

Anadia tem agora, desde o início da pandemia, 1955 casos confirmados e 1894 recuperados. O número de óbitos não sofreu alterações (56). Já Vagos apresenta 7 casos ativos (mais 3); desde o início da pandemia, tem 1086 casos confirmados, 1065 recuperados e 14 mortes.

A informação atualizada do ACeS do Baixo Vouga regista ainda, no concelho de Águeda, 5 casos ativos (mais 2). Desde o início da pandemia, Águeda conta com 3217 casos confirmados, 3156 recuperados e 56 óbitos a lamentar.

Em Oliveira do Bairro o número de casos ativos subiu de 7 para 8. Atualmente, o concelho regista 1524 casos confirmados, 1487 recuperados e o número de mortes mantém-se nos 29.

No ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tem 5 casos ativos (menos 4 em relação a sexta-feira). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1643 casos positivos (manteve-se) e já recuperaram 1584 doentes (mais 4). O número de óbitos neste concelho é de 54.

Finalmente, em Cantanhede, registou-se uma redução significativa do número de casos ativos: passou de 8 para 2. Nos últimos quatro dias, recuperaram da doença 2448 pessoas (mais 6) . Desde o início da pandemia há o registo de 2525 casos acumulados, num concelho onde o total de óbitos chega aos 75.