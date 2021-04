Dois espumantes Bairrada no pódio de concurso promovido pela revista Grandes Escolhas

No total, foram dez os vinhos com selo de certificação Bairrada premiados no Concurso de Vinhos promovido pela revista Grandes Escolhas.

O ‘Aliança Grande Reserva branco 2015’, da Aliança Vinhos de Portugal, e o ‘Montanha Grande Cuvée Cá da Bairrada branco 2009’, das Caves da Montanha são os dois espumantes da Bairrada eleitos para o lugar maior do pódio do Concurso de Vinhos ‘A Escolha da Imprensa 2020’, promovido pela revista Grandes Escolhas.

A avaliação, de 678 néctares nacionais, foi feita em prova cega. Feitas as contas, e de uma lista de premiados bem mais curta, há doze com selo de garantia de qualidade Bairrada. De entre os três espumantes agraciados com Grande Prémio, dois são Bairrada, ao que se somam seis espumantes e dois tintos com Prémio ‘A Escolha da Imprensa’.

Ainda no que toca à Bairrada, na lista de Prémios ‘A Escolha da Imprensa 2020’ estão seis atribuídos a espumantes – ‘Ataíde Semedo Millésime branco 2017’ (Ataíde Semedo), ‘Caves São João Centenário branco 2015’ (Caves São João), ‘Encontro Baga Reserva branco 2015’ (Quinta do Encontro), ‘Marquês de Marialva Cuvée Baga Bairrada branco 2014’ (Adega de Cantanhede), ‘Montanha Real Grande Reserva branco 2015’ (Caves da Montanha) e ‘Primavera 75 Anos Grande Reserva branco 2012’ (Caves Primavera) – e dois a vinhos tintos – ‘Foral de Cantanhede Gold Edition Baga 2011’ (Adega de Cantanhede) e ‘Regateiro Vinha d’Anita 2015’ (Lusovini).

Por força das circunstâncias, a prova que avaliou as quase sete centenas de vinhos exclusivamente portugueses acabou por ter lugar este ano, nos dias 23, 24 e 25 de março, tendo reunindo um júri composto por 32 elementos, que em comum têm o facto de estarem ligados à comunicação social, sendo ou não jornalistas, mas também alguns líderes de opinião.

Nota para o facto de em cada categoria, ou seja, espumantes, brancos, rosés, tintos e fortificados, os respetivos premiados serem apurados em dois “níveis”: Grande Prémio A Escolha da Imprensa, atribuídos ex-aequo aos 3 melhores vinhos de cada categoria; e Prémio A Escolha da Imprensa, atribuído ex-aequo aos vinhos mais bem classificados em cada uma das categorias.