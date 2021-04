Fraldas para famílias carenciadas do concelho de Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro entregou mil embalagens de fraldas às quatro Juntas de freguesia do concelho, para distribuição por famílias carenciadas.

Para receberem este apoio, são considerados elegíveis os agregados familiares com crianças entre os 0 e os 2 anos de idade, em situação de carência económica decorrente da redução de rendimentos, associada direta ou indiretamente à pandemia da COVID-19, relacionada com atraso, suspensão ou diminuição de rendimentos de trabalho, desemprego, atraso no pagamento ou acesso a apoios sociais, doença ou ainda por outras situações de vulnerabilidade social, que condicionem o acesso a bens essenciais, designadamente à aquisição de fraldas, necessárias às suas crianças.

O investimento municipal na iniciativa é de cerca de 5 mil euros, correspondendo à aquisição de 1.000 embalagens de fraldas nos tamanhos T1 a T5, distribuídas equitativamente pelas quatro freguesias do concelho (250 embalagens, 50 de cada tamanho, num total de 10.800 fraldas por freguesia).

De acordo com a vereadora da Ação Social, Lília Ana Águas, trata-se de “um apoio importante para as famílias com crianças entre os 0 e os 24 meses de idade, numa fase em que os custos com os bebés são enormes, sendo um deles precisamente a aquisição de fraldas”.

Aquela responsável integra esta iniciativa na “estratégia do município de apoiar as famílias do concelho em situação de maior vulnerabilidade económica, mas também num conjunto de medidas que, direta ou indiretamente, concorrem para o incentivo à natalidade”.