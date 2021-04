Julgado homem que ateou 10 fogos só para ver helicópteros em ação

O homem de 28 anos tinha como possíveis motivos para os crimes a má relação com o padrasto e o prazer de assistir ao trabalho dos helicópteros no combate aos incêndios.

Oliveira do Bairro

Já é conhecida a acusação do incendiário da Mamarrosa, que entre 8 e 21 de julho de 2020 terá sido responsável pela autoria de 10 focos de incêndio por ignição direta (isqueiro), todos na sua área de residência.

O Ministério Público não tem dúvidas e considera que o homem em causa, de 28 anos de idade, enquadra-se no “típico perfil de incendiário”, tendo como possíveis motivos para os crimes a má relação com o padrasto (“frustração e revolta”), não ter condições financeiras para alimentar o vício de fumador e pelo prazer e satisfação de ver chamas e assistir ao trabalho dos helicópteros em ação no combate aos incêndios.

Detido no dia 22 de julho, em flagrante delito, pela Polícia Judiciária de Aveiro, o homem em causa ateou uma dezena de incêndios e espalhou o pânico e a revolta da população daquela vila do concelho de Oliveira do Bairro.

O texto da acusação fala de fogos lançados a qualquer hora do dia , com um prejuízo total estimado de mais de 5.000 euros.

Leia a história completa na edição de 15 de abril do Jornal da Bairrada