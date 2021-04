Manutenção da Lagoa de Chipar apoiada pelo município de Anadia

O executivo da câmara municipal de Aandia aprovou a atribuição de uma verba financeira no valor de 26.327 euros à Associação Cultural e Recreativa de Chipar de Cima (ACRCC), destinada a apoiar o investimento a realizar por aquela Associação na limpeza e manutenção na Lagoa de Chipar de Cima, na freguesia de Vilarinho do Bairro. A deliberação foi tomada, na reunião extraordinária da Câmara Municipal, no passado dia 1 de abril.

Segundo nota da autarquia anadiense “é intenção da direção da Associação dotar o espaço envolvente à lagoa de maior dignidade, nomeadamente realizando trabalhos de limpeza nas margens da lagoa, bem como a instalação de iluminação pública no acesso ao caminho pedonal que circunda a mesma”. A beneficiação do parque infantil, no sentido de assegurar as condições necessárias ao cumprimento dos requisitos legais em vigor, é outra das pretensões.

“A atribuição do apoio, por parte do Município de Anadia, teve em atenção as dificuldades financeiras com que a ACRCC se debate, em resultado do atual contexto de pandemia que se vive, agravadas pelo confinamento vigente que impediu a promoção de ações e eventos que poderiam contribuir para a angariação de fundos em favor da Associação”, justifica a câmara municipal.

Acrescente-se que a Associação Cultural e Recreativa de Chipar de Cima foi fundada em 1997. Dispõe de um edifício sede, possuindo também um parque de merendas, junto à lagoa, com um parque infantil, constituindo-se assim um local de entretenimento e de convívio para a população e forasteiros.